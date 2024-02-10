Оля Полякова рассказала, как 45-летие отпраздновала и что подарила Ефросинина

Украинская певица Оля Полякова рассказала, какие подарки получила на свой день рождения, который отпраздновала 17 января.

Как рассказала артистка в комментарии ТСН.ua, 45-летие она встретила в кругу самых родных людей. По ее словам она долгое время не могла определиться, чего желает. Тогда ее подруга, ведущая Маша Ефросинина, предложила звезде составить список желаний. В свою очередь, Оля самостоятельно в магазине отложила определенные товары, которые и подарили ей близкие.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Это была очень маленькая компания моих ближайших людей. Просто посидели, выпили, поговорили. Очень было тепло и классно. Маша Ефросинина говорит: "Я не знаю, что тебе подарить, сделай список желаний". Я села и думаю, а что я хочу, я не знаю, что хочу. Я хочу миксер, но это 45 лет… Нет, так не может быть. Поэтому я пошла в любимый магазин, взяла на -70%, чтобы не было больно моим гостям, и себе отложила 10 вещей – и мне все купили. Кстати, Маша Ефросинина купила мне костюм, в котором я потом снялась в клипе", - рассказала Полякова.

К тому же певица признается, что сейчас не покупает брендовую одежду и пытается экономить, ведь считает, что "тратить большую сумму средств на вещи – совершенно бессмысленно".

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша повторила один из образов звездной мамы и удивила, насколько они похожи.

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