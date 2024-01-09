Оля Полякова рассказала, как ее 18-летняя дочь чувствует себя после операции

Украинская певица Оля Полякова уже несколько дней находится рядом со своей старшей дочерью Машей, которую недавно прооперировали.

Знаменитость приехала во Львов, где в больнице лежит ее 18-летняя дочь. Полякова призвала поклонников пожелать Маше скорейшего выздоровления и поцеловала ее руку.

Оля и Маша Полякова в больнице / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Пожелайте здоровья моей кошечке", - сказала звезда.

На следующий день Оля снова пришла к Маше в палату и показала ее через несколько дней после операции. Также артистка спросила у дочери, как она себя чувствует. На что девушка ответила, что ей "уже немного лучше". В то же время Полякова подчеркнула, что старшей дочери нужно ходить. Однако на такие слова мамы девушка отрицательно покивала головой.

Маша Полякова в больнице / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также певица добавила, что врачи зовут ее дочь Маричкой. В то же врема звезда пошутила и вспомнила строчки из песни "Ой, Маричко, чичери".

Отметим, что Оля Полякова и ее дочь Маша не разглашают причины проведения операции. Во время их прошлогоднего отдыха в Африке девушке диагностировали желчнокаменную болезнь. Также сама артистка недавно рассказывала об ухудшении состояния ее здоровья.

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