Оля Полякова рассказала, как ее вывезли в лес, где хотели изнасиловать, и как она ночью бежала оттуда

Певица Оля Полякова поделилась шокирующими подробностями своей жизни в лихие 90-е.

Именно этой теме Полякова и Маша Ефросинина посвятили свой новый выпуск шоу "Взрослые девочки". Исполнительница родом из Винницы, где и провела свою юность. Артистка вспомнила, что в бандитской Виннице в свое время столкнулась со всем, что было связано с рэкетом.

Так, Полякова призналась, что ее не раз пытались изнасиловать и вывозили для этого за город:

"Меня и правда однажды вывозили в лес. И я договорилась, чтобы меня отпустили. Но я помню эту дорогу назад... Это был ужас. Почему вывозили... они хотели меня вы*бать. Нет, меня не схватили на улице. Где-то там с кем-то были знакомы, сели в машину, отвезли... Что-то там от нас хотели. Слава богу, никогда меня не насиловали. Но это был не редкий случай. Еще однажды меня завезли на дачу и я тоже оттуда уходила пешком. Я дважды ночью шла пешком в город", – поделилась Полякова.

Оля Полякова в 16 лет с мамой

Звезда призналась, что убегать от бандитов ей помогал подвешенный язык, благодаря которому она умела договориться с обидчиками:

"Я с ними договаривалась. Я умела психологически договориться. Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. А один меня даже, я помню, вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то такое сделает с ней". И он в момент просто завел машину, привез меня домой и когда я выходила, сказал: "Скажи своей маме, что она воспитала классную девку". Он дебил был конечно, но на него это подействовало", – рассказала Полякова.

По словам артистки, очень часто в 90-е к ней в Виннице цеплялись, бандиты могли себе позволить абсолютно все:

"Всегда кто-то к тебе цеплялся в той Виннице. У всех этих брателиков, все они что-то хотели, они очень нагло приставали. Ну а потом моя история. Когда я с одним таким начала встречаться и когда я захотела его бросить, он на меня навел своих дружбанов. Поджег мне квартиру, они меня избили, я лежала три месяца в больнице. Это были отвратительные реалии 90-х беззакония и безнаказанности. Я сейчас могу об этом говорить не с улыбкой, но спокойно. Но вообще это был ужас", – отметила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова ответила, будет ли петь свои русскоязычные песни на концертах.

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