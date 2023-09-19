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Оля Полякова рассказала, как прошла ее ночь в Одессе во время атаки дронов: "От взрыва пронулась"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Оля Полякова рассказала, как прошла ее ночь в Одессе во время атаки дронов: "От взрыва пронулась"

Оля Полякова

Артистка приехала в город с концертом.

Певица Оля Полякова рассказала, как провела ночь в Одессе, когда город подвергся очередной российской атаке.

В ночь на 19 сентября армия РФ снова атаковала территорию Украины беспилотниками. В частности, вражеские БПЛА были сбиты силами украинского ПВО и над Одесщиной.

Полякова приехала в этот день с концертом в Одессу и рассказала, как ночью проснулась от звука взрыва. Больше всего певицу озадачил не сам звук избиения, а то, как спокойно она отреагировала на это. Как призналась артистка, ее просто ошеломляет то, насколько украинцы уже привыкли к постоянным сиренам и взрывам.

"Ночью слышала взрыв, от него проснулась. Говорят, это был сбитый дрон. Я в шоке от того, что мы уже привыкли к этому. Я просто открыла глаза и легла спать дальше. Кошмар", — поделилась исполнительница в Instagram-stories.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова объяснила, почему ее старшая дочь вернулась в Украину и бросила ли она учебу в Лондоне.

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Дата публикации
Просмотры
131
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