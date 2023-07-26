Оля Полякова рассказала, как ревнивый возлюбленный запустил ей в голову пакет с соком

Украинская певица Оля Полякова продолжает ошеломлять фанатов подробностями отношений со своим экс-возлюбленным.

В этот раз в новом выпуске проекта "Дорослі дівчата" Полякова поделилась воспоминаниями, как бывший был настолько ревнивым, что запрещал Оле смотреть даже на официантов:

"У меня был такой ревнивый парень. Я когда в ресторане заказывала еду, я не должна была смотреть на официанта... И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком..." – ошеломила рассказом Полякова.

Звезда признается, что понимала, что такое поведение избранника ненормально. Но на тот момент Поляковой было 16 лет и она боялась об этой ситуации рассказать маме и не имела ориентиров:

Оля Полякова в юности с мамой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У меня не было ориентиров. Мне было 16 лет. Я понимала, что это не нормально. Я потом ушла... После чего мне сожгли дом и разбили голову. Но пока не уходила, мне бумажный пакет в голову летел... Если бы я рассказала маме... Это, кстати, о том, как важно создать откровенные отношения со своими детьми. Потому что я маме этого не рассказывала. Если бы я маме рассказала, она бы пошла и сама ему голову оторвала. Но я об этом молчала. Почему? Фиг его знает, потому что головы не было. Была дурная", – поделилась Полякова.

Оля Полякова в 16 лет с мамой

Напомним, ранее Оля Полякова уже рассказывала подробности отношений с абьюзером. В 16 лет Оля имела отношения с криминальным авторитетом в Виннице, откуда артистка родом. Когда Оля решила уйти от ревнивого возлюбленного, он поджег ее квартиру и нанял людей, которые побили Полякову. Также звезда делилась, что в юности ее не раз вывозили в лес, где хотели изнасиловать.

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