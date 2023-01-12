Оля Полякова рассказала, как в Лондоне обматерила россиянина: "Пошел на х*й"

Украинская певица Оля Полякова поделилась историей, как однажды прямо посреди улицы обматерила россиянина.

Об инциденте артистка рассказала в новом выпуске шоу "Взрослые девочки". Полякова призналась, что это произошло 19 сентября в Лондоне, Великобритания. Тогда в городе проходило прощание с королевой Елизаветой II. Оля вместе с младшей дочерью Алисой пошла посмотреть на похороны королевы, впрочем не так случилось как предполагалось:

"Похороны Елизаветы. Лондон. Перлись мы туда в очереди, где-то часов пять. Ждали этот катафалк, увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах. Потом выходим оттуда. Мы с Алисой перлись, перлись. Алиса вообще ничего не увидела, потому что рост еще не тот", — поделилась Полякова.

Оля рассказала, что они с дочерью были очень уставшими, Алиса начала капризничать и нервы звездной мамы сдали. Тогда же досталось и россиянину, который был рядом с артисткой:

"Мы идем уставшие. Она идет и ноет: "Да ты меня привезла в этот Лондон, ты меня в детдом отдала, ты меня не любишь". И она идет и дергает меня, и дергает. Я оборачиваюсь, внутри меня все клокотает, я шесть часов на ногах, я поворачиваюсь и на всю улицу кричу: "Я не виновата, что проклятые решисты напали на Украину. Мы не можем поехать домой!". Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали". Я поворачиваюсь к нему и говорю: "Пошел на х*й". А он мне говорит: "Можно фото?". "Пошел на х*й", — рассказала Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что достаточно длительное время была обижена на Машу Ефросинину, с которой сейчас вместе ведет проект "Взрослые девочки". Артистка объяснила, чем именно ее задела ведущая.

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