Оля Полякова рассказала, как за 5 тысяч гривен сфотографировалась с поклонником

Исполнительница также рассекретила, куда они с фанатом перевели деньги.

Певица Оля Поляков поделилась историей, как за деньги фотографировалась с поклонником.

После концерта к артистке подошел мужчина. Он попросил свою кумирку, чтобы она с ним сфотографировалась. Оля же решила сделать селфи не просто так, а за доброе дело, поэтому попросила мужчину перевести любую сумму средств на помощь военным.

Поклонник Оли согласился и перевел на дроны для военных целых пять тысяч гривен.

Мужчина не поскупился перевести деньги на дрон для военных / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Вот мужчина подошел ко мне сфотографироваться. Я говорю: "Задонатьте на ВСУ". Вот на дрон задонатили пять тысяч гривен. Ну что, буду фотографироваться", — поделилась Полякова.

После того, как мужчина перевел деньги, Оли, конечно же, сделала селфи с ним.

Оля Полякова с поклонником / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова делилась печальной историей со счастливым концом. У нее исчезла домашняя любимица – собака, по имени Мими. Когда артистка уже потеряла всю надежду, четырехлапая неожиданно вернулась домой.

Читайте также: