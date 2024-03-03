Оля Полякова рассказала, как за границей 19-летие дочери отметила: "Мы делали это вдвоем"

Украинская певица Оля Полякова поделилась, как прошел день рождения ее старшей дочери Маши.

Так, звездная мама по случаю праздника ее дочери отправилась с ней в путешествие за границу. Впрочем, они не признались, в какую страну прилетели. Известно, что Оля с Машей сначала прибыли в Варшаву, Польшу, а потом показались в неизвестном аэропорту и попросили подписчиков угадать, где именно они проведут отпуск.

Маша Полякова с мамой отпраздновала 19-летие за границей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова с мамой отпраздновала 19-летие за границей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

К слову, на следующий день после 19-летия дочери звезда вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии. Не вдаваясь в подробности, Оля поинтересовалась у Маши, понравилась ли ей вечеринка по случаю праздника. На что она ответила: "Сложно сегодня жить". Сама знаменитость также пожаловалась на свое самочувствие и призналась, что она борется с головными болями и целый день они с дочерью пролежали в кровати.

Маша Полякова с мамой отпраздновала 19-летие за границей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мы сегодня весь день в пижамах, провалялись в постели. Голова болит страшно. У Маши болела. Мы вчера с Марусей за ее день рождения немножко выпили. Я обычно ей не разрешаю, а здесь мы делали это вдвоем. Весело было!", - смеясь, поделилась звезда.

Напомним, на днях Оля Полякова нежно поздравила свою старшую дочь с 19-летием и засыпала ее пожеланиями.

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