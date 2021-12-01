Оля Полякова рассказала, каких певцов будет искать для победы в "Голосі країни"

Звезда призналась, что очень давно мечтала стать тренером "Голосу країни".

Скоро на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона самого масштабного музыкального проекта "Голос країни".

Тренерами 12 сезона стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, диджитал-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло.

пресс-служба канала "1+1"

В прямом эфире инфотеймент-шоу "Твій день" Оля Полякова призналась, что очень давно мечтала стать тренером "Голосу країни".

"Для меня это очень ответственно. Я давняя фанатка "Голосу країни", смотрела проект и мечтала об этом, потому что у меня большой вокальный опыт. Я педагог по вокалу, имею классическое образование и закончила три музыкальных вуза. Поэтому планирую добавить своего профессионализма. И хочу, чтобы в этом составе жюри "Голосу країни" появилась определенная новая линия с моей стороны. Конечно же мечтаю собрать классную команду, чтобы это были разножанровые люди, сама люблю такую ​​музыку и исполняю ее", - прокомментировал Полякова.

Певица рассказала, что если идет в различные шоу, то исключительно за победой. Но понимает, что в первую очередь в "Голосі країни" побеждает участник.

"Я за своих рву. Я буду подбирать самый лучший репертуар, хорошие номера. Признаюсь, что очень хорошо умею настроить человека, подготовить, взять и привести к цели… Хочу, чтобы "Голос країни" заиграл со мной яркими красками", - призналась тренер "Голосу країни".

Относительно первого этапа шоу – слепых прослушиваний, съемки которых стартуют уже скоро, певица рассказала: будет обращать внимание в первую очередь на голос, его уникальный тембральный окрас, а также харизму исполнителя.

пресс-служба канала "1+1"

Кроме того, Оля Полякова подчеркнула, что будет набирать в свою команду людей с прицелом на будущее продюсирование.

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна". Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки и сокровища нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене "Голосу країни" прозвучат украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

О дате премьеры сезона станет известно в ближайшее время.

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