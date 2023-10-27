Оля Полякова рассказала, куда потратила гонорар за выступление на свадьбе во Львове

Украинская певица Ольга Полякова 26 октября в Киеве отыграла большой сольный концерт во дворце "Украина".

Во время выступления артистка пригласила к себе на сцену руководительницу благотворительного фонда "Светлый" Светлану Легкую. Через ее фонд Полякова передала медикам 53-й медицинской роты, которая служит в направлении Авдеевки, эвакуационный реанимобиль.

Также артистка передала деньги на приобретение для украинских бойцов 5000 согревающих грелок. Как отметила Полякова, реанимобиль она приобрела за гонорары от своих выступлений. В том числе и от гонорара, который получила за выступление на скандальной свадьбе во Львове экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы.

Оля Полякова на концерте в Киеве передала медикам эвакуационный реанимобиль

Кстати, ранее и продюсер Поляковой Михаил Ясинский во время разговора со Славой Деминым отметил, что именно на концерте артистки 26 октября общество узнает, куда она потратила деньги, которые получила за свое выступление на нашумевшей свадьбе во Львове.

Отметим, что в свою очередь Полякова получила отличие от Министерства социальной политики за то, что занимается благотворительным проектом "Детство без войны", который эвакуирует детей из горячих точек из Украины в Турцию.

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР. Артистка отметила, что сделала выводы и теперь будет тщательнее проверять заказчиков.

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