Оля Полякова рассказала о кризисе в браке с мужем и назвала причину: "Я этого очень сильно боюсь"

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала об отношениях со старшим на 16 лет мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским.

Супруги состоят в браке уже более 20 лет. По словам Оли, их отношения испытали немало трудностей. В частности, за последние три года войны у них произошел кризис. Певица объясняет это не только полномасштабным вторжением, но и внутренними трансформациями.

"Брак уже 20 лет. А мы еще начинали… Поэтому уже 21-22 года вместе. Мы за эти три года переживали кризис. Он был связан сначала с войной, потом – с моим личным кризисом, когда ты подводишь линию и думаешь, что я хочу сейчас. У каждого взрослого человека эти вопросы возникают. И тот, кто говорит, что такого не существует через 20 лет брака, я в это не поверю", - рассказала Полякова в интервью Маше Ефросининой.

Оля Полякова с мужем

Артистка признается, что пока ей не удалось уладить все свои внутренние мысли о дальнейшей жизни. Но в то же время она уверена, что дальше жить без Вадима точно не сможет. Оля объясняет, что даже мысль о том, что пойдет что-то не так, вызывает у нее сильные эмоции страха. И добавила, что их родство и делает брак крепким.

"Я до этой секунды не ответила на собственные вопросы. Но я точно поняла, что этот человек для меня очень важен. И если какая-то тема меня и триггерит, то это не мама или папа, а вот эти отношения и насколько они для меня важные. У меня даже мысль, что может быть иначе, вызывает истерику и слезы. Я этого очень сильно боюсь. Это уже родство. Это фундамент. Я с ним советуюсь. Он всегда дает лучшие советы в моей жизни", – объяснила артистка.

Напомним, недавно певица SWOIIA, ранее выступавшая как Ассоль, также рассказала о серьезном кризисе с мужем и даже намекнула на их развод.

Читайте также: