Оля Полякова рассказала о муже, который пошел в терроборону, и о дочери, предвидевшей войну

Артистка вывезла детей за границу.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что уже неделю, как уехала с дочками за границу.

В программе "Звездный путь" Полякова поделилась, что 16 февраля она с семьей вернулась из отпуска на Шри-Ланке. Впрочем, младшая дочь звезды Алиса имела плохое предчувствие, которым поделилась с мамой:

"Мы как раз 16 февраля приехали со Шри-Ланки. И мой младший ребенок Алиса, когда мы уезжали оттуда, она говорила: "У меня очень болит в груди. Мама, я что-то предчувствую. Давай не поедем отсюда, давай останемся на Шри-Ланке", — рассказала Полякова.

Оля Полякова с мужем и детьми в феврале отдохнули на Шри-Ланке / instagram.com/polyakovamusic

С началом полномасштабной войны РФ против Украины Полякова с дочерьми уехала за пределы Киева, а ее муж Вадим пошел в терроборону. Оля признается, что сейчас муж ее очень поддерживает, а не она его:

"Меня муж поддерживает, потому что это я оторвана от дома, это я оторвана от того, что я любила и люблю и сейчас у меня такое состояние, что надо меня немного успокаивать и говорить, что все будет хорошо", — сказала артистка.

Полякова добавила, что покинула страну неделю назад – решила вывезти детей:

"Просто вывезла детей. Надо что-то придумать, чтобы у них была возможность учиться. Мой фронт информационный. Теперь я поняла, зачем мне все эти миллионы подписчиков. Не просто смотреть на меня в купальнике, или как я готовлю или пою. А для того, чтобы информировать людей по всему миру о том, что происходит в нашей стране", — отметила Полякова.

Дочери Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Также Оля поделилась, что за последнее время уже трижды переезжала и до сих пор ищет место, где остаться.

"У меня нет жилья за границей. Я не знаю даже где я останусь. Мы доставались из Украины долго, всегда на этом пути нам помогали незнакомые люди, приютили нас. У меня нет за границей родственников. У меня есть друзья, которые приняли нас в одном месте, потом мы переехали в другое, теперь мы уже в третьем месте", — рассказала певица.

Она подчеркнула, что главная задача женщины сейчас – сохранить психику детей и призналась, что у ее старшей дочери Марии начались панические атаки:

"Женщинам надо беречь детей. Это задача номер один – сохранить свой здравый смысл, чтобы эти дети не показались. Потому что то, что сейчас делается с детьми… Я смотрю на свою старшую дочь, у нее расстройства, у нее панические атаки, у нее очень нестабильное состояние…" – поделилась артистка.

Читайте также: