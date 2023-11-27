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Оля Полякова рассказала о спонтанной поездке в Африку и показалась с дочерью-красавицей

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
1577
Время на прочтение
2 мин
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Оля Полякова рассказала о спонтанной поездке в Африку и показалась с дочерью-красавицей

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка поделилась первыми впечатлениями от Занзибара.

Украинская певица Оля Полякова, недавно раскрывшая бизнес своего мужа, улетела на Занзибар вместе со старшей дочерью Марией.

По словам певицы, после окончания ее концерта в Хмельницком, она увидела, что в Кишинев ехать шесть часов. А оттуда утром как раз планировался самолет в Занзибар. Так, вместе с дочерью они решили отправиться в Африку на отдых. Впрочем, как только они прибыли, начался дождь.

"Я решила ехать на Занзибар в один день. Просто так сложились звезды. Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет в Занзибар. Так мы сюда и попали. Здесь сезон дождей и нам об этом, правда, никто не сказал. Но мы бы все равно поехали, если честно. Дождь бывает, но он не на весь день", - рассказала звезда в своем Instagram.

Оля Полякова удивила спонтанным отдыхом с дочерью в Африке

Оля Полякова удивила спонтанным отдыхом с дочерью в Африке

Сейчас Полякова нежится на пляже и уже успела поплавать в океане. Артистка отметила, что вода очень теплая, однако ей не хватает приватности, как на Мальдивах. Также украинскую певицу порадовала местная кухня.

"На Занзибаре море как на Мальдивах, прямо в ноль. Называется "зачем платить больше", но, конечно, нет такой приватности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить", - поделилась Полякова.

К тому же знаменитость отметила, что их с дочерью отдых продлится шесть дней. И смеясь добавила, что надеется обойти осуждение.

"Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла. Я всего на шесть дней", - призналась певица.

Оля с 18-летней Марией не тратили попусту время и сделали фотосессию на пляже. Певица позировала в купальнике, а ее старшая дочь – в пляжном наряде на фоне океана.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Маша Полякова / ©
Маша Полякова

Напомним, недавно певица Оля Полякова призналась своим поклонникам, что поправилась на восемь килограмм. Артистка откровенно рассказала о причинах столь резкого скачка веса.

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Дата публикации
Просмотры
1577
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