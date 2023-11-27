Оля Полякова рассказала о спонтанной поездке в Африку и показалась с дочерью-красавицей

Украинская певица Оля Полякова, недавно раскрывшая бизнес своего мужа, улетела на Занзибар вместе со старшей дочерью Марией.

По словам певицы, после окончания ее концерта в Хмельницком, она увидела, что в Кишинев ехать шесть часов. А оттуда утром как раз планировался самолет в Занзибар. Так, вместе с дочерью они решили отправиться в Африку на отдых. Впрочем, как только они прибыли, начался дождь.

"Я решила ехать на Занзибар в один день. Просто так сложились звезды. Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет в Занзибар. Так мы сюда и попали. Здесь сезон дождей и нам об этом, правда, никто не сказал. Но мы бы все равно поехали, если честно. Дождь бывает, но он не на весь день", - рассказала звезда в своем Instagram.

Оля Полякова удивила спонтанным отдыхом с дочерью в Африке

Сейчас Полякова нежится на пляже и уже успела поплавать в океане. Артистка отметила, что вода очень теплая, однако ей не хватает приватности, как на Мальдивах. Также украинскую певицу порадовала местная кухня.

"На Занзибаре море как на Мальдивах, прямо в ноль. Называется "зачем платить больше", но, конечно, нет такой приватности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить", - поделилась Полякова.

К тому же знаменитость отметила, что их с дочерью отдых продлится шесть дней. И смеясь добавила, что надеется обойти осуждение.

"Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла. Я всего на шесть дней", - призналась певица.

Оля с 18-летней Марией не тратили попусту время и сделали фотосессию на пляже. Певица позировала в купальнике, а ее старшая дочь – в пляжном наряде на фоне океана.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова

Напомним, недавно певица Оля Полякова призналась своим поклонникам, что поправилась на восемь килограмм. Артистка откровенно рассказала о причинах столь резкого скачка веса.

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