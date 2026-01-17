- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 874
- Время на прочтение
- 2 мин
Оля Полякова рассказала о зяте-иностранце в Украине и ценном подарке от тестя: "Он удивлен"
Певица также рассказала о своей готовности к внукам.
Украинская певица Оля Полякова поделилась подробностями знакомства своего иностранного зятя с Украиной и призналась, какое впечатление страна произвела на мужа ее дочери.
В этом году 20-летняя дочь звезды Маша впервые приехала на Родину вместе со своим мужем — американцем Эденом Пассарелли. Для него эта поездка стала возможностью познакомиться с семьей жены. Супруги вместе с Поляковой провели время в Карпатах, где зять смог своими глазами увидеть зимнюю Украину и остался под незаурядными эмоциями.
«Мы ездили вместе отдыхать. Боже, он благодарит за все! Ему ужасно понравилась Украина. Он поражен стойкостью наших людей и тем, как мы держимся во время войны», — поделилась Оля в интервью "Viva!».
Не остался в стороне и муж артистки Вадим Буряковский, который уже успел лично познакомиться с зятем. По случаю встречи он сделал Эдену роскошный подарок — теплую верхнюю одежду от дорогого бренда. Артистка отметила, что ее зять сам из состоятельной семьи — отец Эдена владеет одним из крупнейших лейблов звукозаписи в США. Впрочем, даже несмотря на это американец был удивлен уровнем жизни в Украине.
«Муж подарил Эдену замшевый пуховик от Yves Saint Laurent. Мальчик рад, хотя он и сам не из бедной семьи. У его отца — второй по величине лейбл звукозаписи в США. И при этом он очень удивлен уровнем жизни в Украине, именно среди обычных людей. По многим параметрам украинцы живут лучше, чем американцы. Я не имею в виду средний класс, говорю о простых людях. В Америке они часто не имеют собственного дома и живут очень скромно. А в Украине люди обычно имеют дом или квартиру, огород, какие-то сбережения и достаточно независимы», — отметила певица.
После замужества дочери Полякову все чаще спрашивают о внуках. Звезда признается, что относится к этому вопросу спокойно и без давления, хотя считает, что в 20 лет ее дочери еще «ребенок не нужен».
«К статусу бабушки я даже больше готова, чем когда-то была готова к статусу мамы взрослых детей, потому что я научилась относиться к жизни легче. Статус бабушки точно не заставит меня сесть и вязать носки, забыть о себе. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами», — уверяет артистка.
Напомним, 17 января Оля Полякова празднует 47-летие. По случаю дня рождения она полностью разделась для фото и блеснула подтянутым голым телом.