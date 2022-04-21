Оля Полякова рассказала, отреагировал ли на ее обращение Киркоров: "Он оказался трусом"

Также артистка призналась, почему мечтает попасть в российский "черный список".

В Сети появился полный список украинских артистов, журналистов и блоггеров, которым запрещен въезд в Россию до 2072 года.

Среди знаменитостей, которые не смогут посетить страну-агрессора, оказались Макс Барских, Светлана Лобода, Тина Кароль, Надя Дорофеева, Потап, Святослав Вакарчук, Настя Каменских и многие другие.

А вот популярная украинская певица Оля Полякова в этот "черный список" не попала. Эксклюзивно в эфире "Сніданку з 1+1" она прокомментировала, что за время с момента полномасштабного вторжения очень много раз обратилась к россиянам, но осталась вне запрета.

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"Честно, мне даже обидно, я тоже хотела попасть в этот список. Сейчас в такие опальные российские списки попадать – большая честь. И быть врагом России сегодня – это честь, а меня, как всегда, не наградили", – поделилась Полякова.

На днях артистка обратилась к Филиппу Киркорову, с которым много лет была в дружеских отношениях. Он прервал почти двухмесячное молчание, однако обнародовал сообщение в поддержку Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. На вопрос, ответил ли Оли российский артист на ее обращение, певица ответила: "Нет, видите ли, он оказался трусом. То, что он делает – это трусливая позиция. Он молчал два месяца, не высказывал ни одной позиции, на самом деле, это было более разумно с его стороны, молчал бы и дальше. Он, конечно, не будет ничего отвечать, потому что нарвется на меня и на миллионы людей, которые сплотились против российского нашествия. И сейчас мы друг за друга. Я горжусь своей страной и своими людьми".

Из-за полномасштабного вторжения Оли Поляковой пришлось вместе с дочерьми Алисой и Машей покинуть Киев. В настоящее время певица активно участвует в разных международных мероприятиях в поддержку Украины, а девушки – учатся в украинской школе дистанционно. По словам Поляковой, их одноклассники находятся в разных уголках мира, однако все равно продолжают учиться на украинском онлайн.

Недавно исполнительница выпустила композицию "Колискова Мелодія України" на музыку выдающегося композитора Мирослава Скорика. Говорит, что невероятно рада прикоснуться к такому величественному произведению и спеть колыбельную, олицетворяющую в себе слова матери к ребенку.

"Это слова матери своему ребенку в бомбоубежище или в подвале о том, что обязательно все будет хорошо, мы вернемся домой, каждый папа будет вместе с семьей и война закончится. Я думаю, что все люди, все сейчас разбросаны по всему миру мечтают только об одном – вернуться домой. И такой любви к своей стране, я думаю, мы никогда не испытывали", — поделилась Оля Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/fatiherdogdux

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Оля Полякова презентовала новую работу – "Колыбельная Мелодия Украины"

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