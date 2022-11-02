Оля Полякова рассказала, почему пошла на грузинские "Танцы со звездами"

К "Сніданку з 1+1" на ТЕТ присоединилась певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова, которая вышла на видеосвязь прямо из тренировочного зала.

Вместе с украинским танцовщиком Максом Ежовым Полякова стала участницей грузинской версии проекта "Танцы со звездами". По словам певицы, пара начала тренироваться три недели назад и до последнего не знала, что будет танцевать вместе.

"Для нас это был сюрприз от продюсеров. Я думала, что буду танцевать с каким-нибудь зажигательным грузином, на что мне так и сказали: "Будет у тебя зажигательный грузин" и привезли Максима из Украины", — поделилась Полякова.

Свой первый танец танцевальная пара Поляковой и Ежова посвятила Украине. В общем, миссия певицы на грузинском проекте – не дать миру забыть о войне в нашей стране, а также презентовать проект "Незламні", амбасадором которого является исполнительница. Он нацелен на сбор 1 млн гривен на бионические протезы для украинцев, пострадавших во время войны.

Оля Полякова и Макс Ежов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, тренер "Голосу країни" акцентировала, что грузины невероятно поддерживают украинцев в борьбе за свободу.

"Во-первых, здесь очень хорошо относятся к украинцам. Они активно поддерживают, все время пытаются чем-то помочь. На каждом шагу украинские флаги, выходишь из аэропорта и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню. В Грузии очень много наших переселенцев, женщин с детьми. Мы собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга", — отметила певица.

Оля Полякова об участии в "Голосе страны" и грузинских "Танцах со звездами"

Также Полякова рассказала о предстоящем эфире "Голосу країни-12", который состоится уже в это воскресенье в 21:00. Зрителей ожидает новый этап — "Нокауты", который станет решающим, ведь станет известно, кто из участников попадет в прямой эфир. По словам тренера, мечты людей, несмотря на войну, должны осуществляться, а она со своей стороны делала все возможное, чтобы раскрыть каждого участника.

"Знаете, я открыла в себе талант и поняла, что смогу преподавать вокал. Ведь в свое время я очень плодотворно этому училась сама, поняла все нюансы, с которыми можно работать. Когда тебе голос дается от природы – нет понимания, как ты это делаешь, тебе просто его дал Бог. У меня так не было, каждую свою ноту я взрастила, вытренировала. Поэтому сейчас я могу этому научить и, возможно, когда уйду на пенсию, буду старенькой, не смогу танцевать и развлекать, то буду преподавать вокал", – раскрыла секрет Полякова.

В нокаутах к каждому тренеру присоединится звездный наставник. Какая звезда поможет Поляковой собрать свою команду – певица не раскрыла, однако намекнула: "Звездный советник вас очень удивит".

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