Оля Полякова рассказала, сколько денег собрала на проживание в эвакуации детей-сирот

Певица Оля Полякова в крайнем выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое ведет с Машей Ефросининой, обратилась к украинцам с эмоциональной речью о необходимости поддерживать детей-сирот.

Через три дня после выхода программы зрители шоу перечислили четверть миллиона гривен в помощь детям проекта "Дитинство без війни", послом которого является Полякова.

"Сегодня украинцы чистосердечно донатят на ВСУ, на дроны, на помощь больницам. Но о детях почему-то все забыли. Особенно о детях-сиротах. Я опекаю проект "Дитинство без війни" уже почти год, и вижу, как мало всех смущает судьба маленьких украинцев. А они наше будущее. Мы вывезли детей из горячих точек в безопасность, в Турцию. Каждый месяц проживания в Турции – это значительные затраты. Для детей арендуют отели, их кормят, обучают, лечат. Это очень дорого и важно. Поэтому прошу поддержать этих детей", – сказала в эфире Оля Полякова.

Оля Полякова

Эти средства пойдут на обеспечение проживания в течение двух недель 30 детей-сирот, недавно эвакуированных в Турцию.

Оля Полякова

Оля Полякова

Сегодня этим детям находиться в Украине очень опасно. Только в ночь на 13 июня враг совершил террористическую атаку на жилой дом в Кривом Роге. Погибли 11 человек.

На сегодняшний день стоимость обеспечения проживания одного ребенка в течение месяца в Турции составляет 458 евро (около 18 500 гривен). За лето 2023 проект должен оказать помощь и безопасный дом еще минимум 700 детям-сиротам, которые сейчас находятся в Украине и нуждаются в лучших бытовых условиях.

Напомним, ранее Оля Полякова возмутилась, что волонтерам приходится покупать лодки для эвакуации людей из Херсона. Артистка призвала владельцев водного транспорта предоставить его бесплатно.

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