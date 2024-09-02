Оля Полякова растрогала видео, как ее 12-летняя дочь впервые за время войны вернулась в школу в Киеве

Украинская певица Оля Полякова показала, как ее 12-летняя дочь впервые за время полномасштабной войны вернулась в свою школу в Киеве.

С началом российского вторжения певица увезла Алису в Великобританию, где та все это время училась. Однако девочке было не по вкусу ходить в школу за границей, поэтому она мечтала вернуться. Исполнительница прислушалась к дочери и выполнила ее просьбу.

"Закончилось море слез, счастье вернулось! Мечта сбылась! Алиса в своей школе, которую, кстати, ненавидела до войны. Все познается в сравнении. Давай, детка, ты обещала учиться лучше всех!" – поделилась артистка.

Оля Полякова впервые с начала войны вернула 12-летнюю дочь в школу в Киеве

Оля Полякова также опубликовала трогательное видео, как Алиса впервые за время войны перешагнула порог своей школы. Девочка была очень рада наконец-то увидеться с друзьями и учителями, на встречу с которыми заждалась, а также зайти в привычный учебный класс.

Тем временем актриса Анна Кошмал отвела сына в первый класс. 6-летний Миша будет учиться в одной из частных школ Киева.

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