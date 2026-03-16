Оля Полякова разозлилась после проверки на границе и сделала громкое заявление в Сети

Украинская певица Оля Полякова пожаловалась на отношение поляков к украинцам и рассказала о неприятном инциденте во время пересечения границы в Польшу.

Артистка поделилась впечатлениями от поездки в своих Instagram-историях. По словам Поляковой, она направлялась в Лондон транзитом через Польшу. Однако дорога запомнилась ей не путешествием, а конфликтной ситуацией на границе. Певица говорит, что проверка была слишком жесткой: ее чемодан полностью перевернули, а личные вещи тщательно пересмотрели.

«Хочу пожаловаться, меня распирает. Поляки к нам так плохо относятся. И очень по-другому относятся к иностранцам. Сегодня ночью перевернули весь мой чемодан. Что-то искали, рылись, в личных вещах тоже копались. К тому же еще и грубо разговаривали», — поделилась певица.

Полякова также отметила, что общение с пограничниками было довольно резким и напряженным. По ее словам, она едва сдержала эмоции во время проверки. Больше всего артистку возмутило то, что, как она утверждает, к пассажирам с европейскими паспортами относились значительно мягче.

«Фото, документы, покажи, раскрой. Был какой-то кошмар. Едва сдержалась. Только антидепрессант мне помог не разозлиться и не разгрызть им пол-лица», — добавила Полякова.

