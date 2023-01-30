Оля Полякова резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее 17-летнюю дочь

Исполнительница не стала спокойно терпеть, когда Машу оскорбляют в социальных сетях.

Старшую дочь певицы Оли Поляковой – 17-летнюю Машу – захейтили в Сети.

Поводом для критики стали фотографии юной блогерши, на которых она показала, как проводит досуг в Великобритании вместе с таинственным незнакомцем. Однако хейтеры решили показать свое недовольство, поэтому начали писать в комментариях в адрес Маши оскорбительные слова.

Маша Полякова с таинственным незнакомцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Один пользователь заявил, что 17-летняя девушка без звездной мамы ничего не достигнет: "Мамкина бездельница и содержанка, а без мамы ничего сама не достигла бы".

Исполнительница не стала спокойно смотреть на то, как ее дочь оскорбляют, так что резко ответила хейтеру: "А ты вообще дебил, смотри, живешь же".

Также один комментатор выразил свое недовольство внешностью Маши: "Страшко и в Англии страшко".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Впрочем, Оля и на этот комментарий нашла, что ответить: "Шмара и в Instagram шмара! Прочь со страницы, найду – лицо откушу!".

Напомним, недавно и сама певица Оля Полякова нарвалась на критику. Исполнительница опубликовала фото в военной форме, когда делилась результатами благотворительного сбора на амуницию для женщин-защитниц. Однако не все оценили такие фотографии артистки.

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