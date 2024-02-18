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Оля Полякова резко ответила хейтерам, критикующим ее песню за использование слов Леси Украинки

Оля Полякова резко ответила хейтерам, критикующим ее песню за использование слов Леси Украинки

Оля Полякова

Артистка отреагировала на негативые комментарии пользователей.

Украинская певица Оля Полякова эмоционально ответила пользователям, осуждающим ее новую композицию "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Так, артистка в своем фотоблоге рассказала, что юзеры под клипом к ее новой песне упрекают за то, что она осквернила слова известной украинской поэтессы Леси Украинки.

"Что бы я не сделала, все кому-то не так. Понимаю, такие времена. Вчера вышло видео на песню "Щоб не плакати - я сміюсь!" и женщины прислали мне сообщение, что я должна извиниться перед украинцами за "осквернение памяти великой украинской поэтессы Леси Украинки, слова которой я использую в песне". Это еще англичане не обратились ко мне с претензией об использовании образа Фредди Меркьюри. Итак, я должна извиниться за то, что не знаю, что делать, чтобы никто никогда такую хр *нь не писал", - подчеркнула Оля.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На такие упреки Полякова ответила, что она не собирается прислушиваться к негативным комментариям, ведь живет в свободной демократической стране и иронически намекнула хейтерам, что нет никакого учреждения, с которым нужно обязательно согласовывать песни и клипы к ним:

"Ну сколько можно поучать? Мы как в советской школе или в церкви московского патриархата, где обязательно кто-то шипит из угла, потому что одета не так, стоишь не так, поешь не о том, помады слишком красные ... Может, теперь надо согласовывать тексты песен и видео с какой-то комиссией? Дайте мне ее телефон. Такая есть? Как она называется? Облико морале? Полиция духовного состояния и национального сознания? Мы живем в современной демократической европейской стране", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала поклонников новой песней "Щоб не плакати - я сміюсь!". В клипе к треку звезда сменила шесть образов, в частности, предстала в кадре в виде рок-легенды Фредди Меркьюри.

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