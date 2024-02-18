Оля Полякова резко ответила хейтерам, критикующим ее песню за использование слов Леси Украинки

Украинская певица Оля Полякова эмоционально ответила пользователям, осуждающим ее новую композицию "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Так, артистка в своем фотоблоге рассказала, что юзеры под клипом к ее новой песне упрекают за то, что она осквернила слова известной украинской поэтессы Леси Украинки.

"Что бы я не сделала, все кому-то не так. Понимаю, такие времена. Вчера вышло видео на песню "Щоб не плакати - я сміюсь!" и женщины прислали мне сообщение, что я должна извиниться перед украинцами за "осквернение памяти великой украинской поэтессы Леси Украинки, слова которой я использую в песне". Это еще англичане не обратились ко мне с претензией об использовании образа Фредди Меркьюри. Итак, я должна извиниться за то, что не знаю, что делать, чтобы никто никогда такую хр *нь не писал", - подчеркнула Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На такие упреки Полякова ответила, что она не собирается прислушиваться к негативным комментариям, ведь живет в свободной демократической стране и иронически намекнула хейтерам, что нет никакого учреждения, с которым нужно обязательно согласовывать песни и клипы к ним:

"Ну сколько можно поучать? Мы как в советской школе или в церкви московского патриархата, где обязательно кто-то шипит из угла, потому что одета не так, стоишь не так, поешь не о том, помады слишком красные ... Может, теперь надо согласовывать тексты песен и видео с какой-то комиссией? Дайте мне ее телефон. Такая есть? Как она называется? Облико морале? Полиция духовного состояния и национального сознания? Мы живем в современной демократической европейской стране", - добавила знаменитость.

Напомним, недавно Оля Полякова порадовала поклонников новой песней "Щоб не плакати - я сміюсь!". В клипе к треку звезда сменила шесть образов, в частности, предстала в кадре в виде рок-легенды Фредди Меркьюри.

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