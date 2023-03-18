Оля Полякова резко ответила на хейт в сторону ее 18-летней дочери: "Имейте ум"

Певица Оля Полякова редко обращает внимание на критику в свою сторону, однако не может молчать, когда негативные комментарии "улетают" в сторону ее дочерей.

Да, звезда отреагировала на хейт, который в Сети получает ее старшая дочь, 18-летняя Маша. Полякова не может понять, почему люди с такой ненавистью относятся к тому, что ребенок во время войны живет за границей.

"А она должна была, моя дочь 18-летняя, взять ружье и пойти стрелять орков на фронт? Это ребенок! Детям нечего делать в войне! Нельзя хейтить за то, что детей вывезли за границу. Нельзя хейтить за то, что женщина из детьми уехала за границу! 10 миллионов человек уехало, а хейтят только мою Машу? Что это такое? Имейте ум", — заявила Оля в интервью Рамине Эсхакзай.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова отметила, что дети в любом случае, независимо от места нахождения, испытывают стресс во время войны. Тем более что дочери певицы тоже часто бывают дома в Украине.

Также большое количество негатива в сторону Маши возникло после ее путешествия с бойфрендом во Францию. В этой ситуации Полякова также не стала молчать и рассказала, какой была эта поездка на самом деле.

"У нее есть парень, который купил билеты и повез ее в Париж. Они поселились в трехзвездочном отеле. Я ей говорю: "Чего ты не сняла это, что вы не во дворце снимали апартаменты, чего ты показываешь только красоту?". Я ей сказала, показать все, как есть, может, они тогда не будут так хейтеты. А с другой стороны, чего она должна оправдываться? Перед тем, что она ребенок и уехал за границу учиться?", — эмоционально выразилась Полякова.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Певица отметила, что критика относительно того, что другие родители не смогли вывезти своих детей в Европу, совершенно необоснованна, ведь сейчас по специальным программам каждый может получить бесплатное обучение в других странах.

"Есть у всех возможность. Вывезти можно детей. Школы в Англии сейчас для них детей бесплатные. Мы, когда приехали, жили у спонсоров. нас принял прекрасный Лукаш, поляк. Мы не взяли помощь, но ее дают. Тогда дают 500 фунтов в месяц .Моя Алиса вообще живет в 2,5 часах от Лондона, там дешевле цены", — сказала Полякова.

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