Оля Полякова резко ответила на хейт за участие в ЛГБТ-марше: "Люди из прошлого"

Украинская певица Оля Полякова резко ответила на хейт, который получила после участия в ЛГБТ-марше в Лондоне.

Артистка в Великобритании возглавила украинскую колонну праздничного шествия по случаю месяца прайда и поддержала украинских представителей ЛГБТ-сообщества. Однако не всем пользователям понравился поступок исполнительницы, за что на Олю полилась волна хейта. Знаменитость не стала терпеть критику и поставила хейтеров на место, назвав их "людьми из прошлого".

Оля Полякова на ЛГБТ-марше / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Хочу сказать большое спасибо всем, кто написал приятные слова касательно прайда. Те, кто написал негативные комментарии, то люди из прошлого, из другой жизни, которой уже нет. Но они этого не чувствуют, они рефлексируют, они что-то пишут, много пишут, спорят, угрожают адом. Это люди, которым просто не хватает любви в их жизни, ласки, нежности, позитива. Они прикрывают свои страхи Богом, традиционными воображениями, что якобы украинцы не поддерживают этот сатанизм", — прокомментировала Оля.

Полякова подчеркнула, что в Украине достаточно проблем, на которые стоит обратить внимание, вместо того, чтобы бить себя в грудь и выступать против ЛГБТ-сообщества.

Оля Полякова на ЛГБТ-марше / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Правда жизни в том, что Украина до сих пор является страной со сверхвысоким уровнем домашнего насилия, с самым низким уровнем эмпатии. Украина – до сих пор такая, где ребенком и женщиной быть опасно, а средний мужчина живет гораздо меньше, чем в Европе. Но это не сатанизм — это норма. Поэтому все эти разговоры о семейных ценностях, о Боге, о традициях пусть останутся просто в комментариях. Потому что в реальной жизни — это просто слова, которыми вы лжете сами себе", — отметила артистка.

Полякова подчеркнула, что все меняется и двигается вперед, и украинцы тоже не должны стоять на месте. Также артистка отметила, что представители ЛГБТ-сообщества делают этот мир только лучше.

"Мы должны меняться, идти вперед, избавляться от дикости и тупости. Кто, как не представители ЛГБТ-сообщества, на протяжении всей истории двигали мир вперед к тому, чтобы в нем была красивая музыка, поэзия, архитектура, мода, литература. Двигали мир туда, где нет боли, обид, а где есть красота и любовь. Кто живет прошлым, кто нетерпим и религиозно взволновал, я желаю вам человеческого счастья. Будьте добрее!", — добавила Оля.

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