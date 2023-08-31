Оля Полякова резко ответила на критику, что во время войны показывает "роскошную жизнь": "Пишете х*рню"

Украинская певица Оля Полякова поставила на место хейтеров, которые критикуют ее, что она якобы показывает "роскошную жизнь" во время войны.

Исполнительница параллельно с военными постами и фото и видео с благотворительных концертов может опубликовать в Instagram кадры с отдыха. Однако не всем подписчикам знаменитости это нравится. Поэтому некоторые упрекнули Полякову, что такой контент якобы сейчас не ко времени.

Оля Полякова

Певица ответила в Instagram на критику. Артистка отметила, что во время войны живет в Украине, а именно в Киеве. К ней из-за границы время от времени приезжают дочери. Когда страну обстреливают российские оккупанты, они также всей семьей прячутся в укрытии от вражеских снарядов.

"Я живу в Киеве! Я и мои дети периодически спим в подвале! А вот вы сидите за границей и пишете мне х*рню. Сидит вот такой человек за границей и стыдает меня", — резко ответила знаменитость пользователю Instagram.

Оля Полякова ответила хейтерам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно актрису Ольгу Сумскую раскритиковали за отдых на курорте в Хмельницкой области во время полномасштабной войны. Артистка не стала это терпеть. Сумская ответила на хейт и объяснила, почему уехала на отдых.

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