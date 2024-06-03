Оля Полякова резко ответила на упреки, что она развлекается на концертах во время войны

Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас находится в концертном благотворительном туре по городам Украины, ответила на упреки юзеров в Сети.

Так, звезда в своем фотоблоге опубликовала скриншот, на котором видно сообщение от подписчицы, которая упрекает певицу в неподобающем поведении во время войны. Девушка написала, что, мол, "не понимает, как во время войны Оля отдыхает, как будто бы все супер и ничего нет".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь Полякова не стала молчать и резко ответила, что наоборот прилагает все усилия, чтобы собрать средства на необходимую помощь украинским бойцам. В частности, не только организует благотворительные концерты, но и честно платит налоги и обеспечивает всю команду рабочими местами.

"Семь концертов в неделю в залах, где нет света, с беганием в бомбоубежище посреди концерта, тысячи километров по разбитым дорогам, работа в прифронтовых городах с рисками, обеспечение работой сотни людей, уплата налогов и помощь армии… Отдыхаю?! Люди, что с вами не так ли? При этом сидят такие как раз за границей и п*зд*т", — ответила исполнительница.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк резко высказался о мужчинах призывного возраста, которых встречает в благотворительных турах за границей.

Читайте также: