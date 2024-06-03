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Оля Полякова резко ответила на упреки, что она развлекается на концертах во время войны

Оля Полякова резко ответила на упреки, что она развлекается на концертах во время войны

Оля Полякова

Артистка объяснила, что всеми методами помогает ВСУ.

Украинская певица Оля Полякова, которая сейчас находится в концертном благотворительном туре по городам Украины, ответила на упреки юзеров в Сети.

Так, звезда в своем фотоблоге опубликовала скриншот, на котором видно сообщение от подписчицы, которая упрекает певицу в неподобающем поведении во время войны. Девушка написала, что, мол, "не понимает, как во время войны Оля отдыхает, как будто бы все супер и ничего нет".

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь Полякова не стала молчать и резко ответила, что наоборот прилагает все усилия, чтобы собрать средства на необходимую помощь украинским бойцам. В частности, не только организует благотворительные концерты, но и честно платит налоги и обеспечивает всю команду рабочими местами.

"Семь концертов в неделю в залах, где нет света, с беганием в бомбоубежище посреди концерта, тысячи километров по разбитым дорогам, работа в прифронтовых городах с рисками, обеспечение работой сотни людей, уплата налогов и помощь армии… Отдыхаю?! Люди, что с вами не так ли? При этом сидят такие как раз за границей и п*зд*т", — ответила исполнительница.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк резко высказался о мужчинах призывного возраста, которых встречает в благотворительных турах за границей.

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