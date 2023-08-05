Оля Полякова с 18-летней дочерью в купальниках похвастались результатами недельного детокса

Певица Оля Полякова показала, как вместе с 18-летней дочерью Машей проходит детокс-программу в оздоровительном центре в Италии.

За восемь дней диеты и процедур Оля с дочерью смогли увидеть потрясающий результат, которым похвасталась на фото в купальнике на своей странице в Instagram.

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочерью Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Как рассказала артистка, она давно мечтала попробовать подобный отдых, а с началом войны почувствовала в этом особую необходимость. Полякова не скрывает, что последние полтора года она злоупотребляла алкоголем, плохо влияющим на ее внешний вид.

"Я первый раз в жизни на детоксе... Много слышала, но не было времени... Те, кто смотрит "Взрослых девочек", знают, что я всегда ем. Но последние полтора года я еще и немного пью... Думала, что на мне это не отражается, но в последнее время мне не очень нравилось, какой вид я имею в зеркале, но признаться, что у меня проблемы я не хотела, пока не попала сюда!Восемь дней жесткой, но очень вкусной и полезной диеты, только вода, имеющая лечебный эффект, массажи, ванны из магния и соли, сделали свое дело! Фотошоп не нужен", — поделилась Оля.

Также на селфе в зеркале певица показала, как выглядит ее тело после всех процедур в розовом минибикине.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Ранее Полякова вместе с дочерью устроили фотосессию на хорошей территории отеля в парных купальниках.

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