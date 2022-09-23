Оля Полякова с дочерью сразились с Владимиром Дантесом в знании украинского языка: кто кого

Как известно, недавно Оля Полякова запустила патриотическое Instagram-шоу "Знай нашу", в котором вместе со звездными коллегами соревнуется в знании украинского языка.

Рефери в этом баттле выступает преподаватель украинского языка Ксения Тараненко, которая и подсказывает участникам шоу, как правильно используется то или иное слово.

На этот раз Полякова вызвала на языковой дуэль певца и шоумена Владимира Дантеса. А себе в поддержку взяла старшую дочь, 17-летнюю Марию.

Как призналась Полякова, вся ее семья перешла на украинский. А сама артистка берет уроки у преподавателя, чтобы совершенствовать свои знания.

"Мы всей семьей перешли на украинский язык, учитывая мою младшую дочь Алису. Которая теперь, когда я говорю по-русски, говорит мне, что она ничего не понимает", — сказала певица.

В свою очередь Владимир признался, что полностью перешел на украинский и понял, что на нем гораздо легче разговаривать, если постоянно используешь его в повседневной жизни.

Этот эфир был посвящен любви. В частности, участники батла выяснили, чем отличаются слова "любов" и "кохання". Так, "любовь", это широкое понятие, а "кохання" – это близкие отношения, когда любишь человека. Кроме того, оказывается, в украинском языке нет слова "холостяк", но есть слово "парубок". А парни собираются на "парубоцький вечір", а не на "мальчишник".

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