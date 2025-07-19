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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
887
Время на прочтение
1 мин

Оля Полякова с дочкой приехала к маме и восхитила совместными кадрами на пляже

Звезда поделилась своими впечатлениями от моря в Великобритании.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Оля Полякова с мамой

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова показала свое путешествие с дочкой Алисой.

Ранее звездная мама делилась, что вместе с младшей дочерью приехала в Великобританию. Вместе они посетили концерт Билли Айлиш. И как оказалось, на этом приключения не закончились. Далее семья приехала к бабушке — маме Оли.

В своем фотоблоге певица показалась с родным человеком. Поскольку Светлана Полякова уже длительное время проживает в Великобритании, то она показала Оле и внучке Алисе свой любимый пляж.

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

"Мамулечка и Алисочка. Привезла меня мамочка на свое море. Показывает, как они тут бедняги мучаются в этой Англии", — в шутку сказала Полякова.

Артистка прогулялась по побережью и похвасталась живописными морскими пейзажами с родными. Оля также сравнила пляж с тем, на который она любит приезжать в Ниццу, и призналась, что в Великобритании море для нее холодное.

"Английское море. Вода красивого цвета. Не хуже, чем в Ницце, но намного холоднее", — призналась артистка.

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца. Маша раскрыла первые подробности брака и чем занимается ее муж.

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Дата публикации
Количество просмотров
887
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