Оля Полякова с дочкой приехала к маме и восхитила совместными кадрами на пляже

Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова показала свое путешествие с дочкой Алисой.

Ранее звездная мама делилась, что вместе с младшей дочерью приехала в Великобританию. Вместе они посетили концерт Билли Айлиш. И как оказалось, на этом приключения не закончились. Далее семья приехала к бабушке — маме Оли.

В своем фотоблоге певица показалась с родным человеком. Поскольку Светлана Полякова уже длительное время проживает в Великобритании, то она показала Оле и внучке Алисе свой любимый пляж.

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Оля Полякова с мамой / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / © instagram.com/polyakovamusic

"Мамулечка и Алисочка. Привезла меня мамочка на свое море. Показывает, как они тут бедняги мучаются в этой Англии", — в шутку сказала Полякова.

Артистка прогулялась по побережью и похвасталась живописными морскими пейзажами с родными. Оля также сравнила пляж с тем, на который она любит приезжать в Ниццу, и призналась, что в Великобритании море для нее холодное.

"Английское море. Вода красивого цвета. Не хуже, чем в Ницце, но намного холоднее", — призналась артистка.

Сторис Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за иностранца. Маша раскрыла первые подробности брака и чем занимается ее муж.

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