Оля Полякова с ненавистью обратилась к вышедшим на митинги россиянам: "Добро пожаловать к нам на могилизацию"

Так, на странице в Instagram Оля Полякова разместила фрагмент с митинга в центре Москвы, где россияне скандировали: "Жизнь нашим детям".

Исполнительницу очень возмутило то, что когда россиян лично коснулось горе, то они быстро организовали протесты и вышли на улицы. В фотоблоге Полякова запостила эмоциональное видео, в котором с ненавистью обратилась к россиянам:

"А где же вы раньше были? Лишь когда вас, россияне, это коснулось лично и страх за своих детишек заставил вас наконец выйти на улицу и вы наконец вышли и вы наконец орете. А наших детей вам не жалко было? А нашим детям жизнь не нужна была? Вы спокойно 7 месяцев наблюдали, как летят на нас бомбы. Как тысячами гибнут от рук ваших вонючих орков наши мирные люди, наши дети, наши старики. Так пожинайте же плоды своего долбаного молчания и неспособности противостоять своему кровавому вурдалаку, у которого аппетит к мяску ваших отпрысков только разыгрался и теперь его не остановить. Так что готовьте пакеты. Добро пожаловать к нам на могилизацию", — сказала в видео Полякова.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал указ. Такое решение вызвало протесты в РФ, а остальные начали массово собирать чемоданы, чтобы уехать из страны.

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