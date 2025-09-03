Оля Полякова шокировала кадрами из-под капельницы: "Сейчас будут током бить"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонников видео из больницы.

Артистка в Instagram сторис опубликовала видео, на котором она лежит в медицинском учреждении под капельницей без мейкапа и привычного яркого образа. Сама Оля никак не прокомментировала ситуацию, лишь оставила кадры на обсуждение фанатов.

К слову, за несколько часов до капельницы, певица распространила, как медицинский работник выполняет различные манипуляции с ее горлом. Среди них была и длинная трубка, которую артистка должна была погрузить себе в рот и электрические датчики, которые были прикреплены к шее Поляковой.

Вероятно, это были процедуры для профилактики голосовых связок певицы. Несмотря на то, что медицинские мероприятия могут быть вполне привычны для звезды, все же она пожаловалась, что трубка была достаточно горячей, а электроды чуть не ударили ее током.

"Сейчас будут током бить мои связки. Все хорошо… Врубайте!" — пошутила исполнительница.

На следующих кадрах Оля уже напевала мелодию, ей совсем не мешали внешние обстоятельства. Это и стало подтверждением того, что процедуры не несли вред ее здоровью, а ситуация была вполне контролируемой.

Наконец, звезда поделилась видео, на котором она отдыхает после манипуляций и пробует полезные вкусности, которые подготовили для нее — мед, чай и десерт.

