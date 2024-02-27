Оля Полякова шокировала, как Олег Винник кинул ее деньги и сбежал: "Он меня подставил"

Украинская певица Оля Полякова шокировала, как певец Олег Винник кинул ее на огромные деньги и просто исчез.

Как рассказала артистка в комментарии Times of Ukraine, они должны были вместе выпустить трек "Длинноногое счастье". Певцы успели записать песню и снять клип. Как оказалось, средства на это выдала крупная компания взамен на рекламную интеграцию. Полякова не указала, о какой сумме идет речь, и источники Times of Ukraine отмечают, что это было 150 тысяч евро.

"Я бы не пожала руку Олегу Виннику. Не потому, что он сбежал или не сбежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя, конечно, такое себе дело. Он меня подставил. У нас с Олегом был совместный трек — "Длинноногое счастье" .Это то, что потом у меня превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень-очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. И мы сняли очень дорогое красивое видео", – рассказала Оля.

Оля Полякова рассказала, как Олег Винник ее кинул на деньги и исчез

Когда началась полномасштабная война, Полякова не могла выпустить песню и клип к ней в том виде, в каком это было. Олег Винник просто исчез, поэтому вместе это было невозможно переделать. Тем временем компания, вложившая деньги, попросила их вернуть. Как призналась певица, она уже два года разбирается с этим, а вот Винник так и не выходит на связь.

"И когда это все произошло, и нужно было как-то переделывать это все дело — Олег исчез. И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала", — добавила Оля.

Напомним, недавно продюсер Оли Поляковой резко высказался об Олеге Виннике. Михаил Ясинский рассказал, чем его разочаровал исполнитель.

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