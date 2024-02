Оля Полякова шокировала кардинально новым цветом волос и прической под мальчика

Украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников выпуском нового клипа на композицию "Щоб не плакати - я сміюсь!".

В кадре Полякова предстала сразу в шести неожиданных образах: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя.

Режиссером видеоработы выступила Соня Плакидюк. По словам автора клипа, она хотела рассказать историю женщины в артистической профессии, которая даже в моменты отчаяния остается верной принципу – "show must go on".

Оля Полякова

В видео показано закулисье съемочного процесса: папарацци, вспышки камер на пресс-конференции и хрупкая певица, скрывающая слезы под маской мужской выдержки.

"Как человек, работающий в шоу-бизнесе, я очень хорошо знаю, что никому не интересно, как плохо у тебя на душе — ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Каждый образ имеет свою неслучайную функцию в этом рассказе: так, например, брошенная невеста в слезах — как фигурка молодой с так и не случившегося свадебного торта, раскованная байкерша, которая хочет получать счастье и драйв от жизни и не испытывать постоянной вины за эти желания или несколько гротескный маскулинный сборный образ артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои разные эмоции", — рассказала Соня Плакидюк.

Настоящей изюминкой истории перевоплощений певицы стал образ Фредди Меркьюри из клипов на легендарные песни "I want to break free" и "Show must go on". Такая трансформация стала яркой иллюстрацией строк из песни Поляковой: "Щоб не плакати — я сміюсь" и "поранену душу сміхом лікую".

Оля Полякова

Напомним, неделю назад Оля Полякова поделилась кадрами, как ее мама вместе с младшей дочерью артистки вернулись из Англии в Украину.

Читайте также: