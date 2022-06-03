Оля Полякова шокировала, сколько ей действительно лет, и объяснила, почему скрывала свой возраст

Украинская певица Оля Полякова впервые назвала свой настоящий возраст.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки", которую Оля Полякова ведет с Машей Ефросининой, артистка отважилась рассекретить свой возраст.

Так, она призналась, что на самом деле ей 43 года, а не 38, как до этого момента говорили в СМИ. Об этом она сказала, когда Ефросинина рассказывала, что наконец-то каждая из них добилась чего-то в свои Маша – 42 года, и здесь Оля добавила, что ей 43.

"Мы с тобой одного года, но я тебя немного старше. Я никогда не говорила о своем возрасте, а теперь говорю. Потому что эти вещи были важными для меня. Я скрывала свой возраст. Мне казалось это важным, мне казалось, что я вот так выгляжу и никто не дает мне мой возраст, почему я должна его называть", — сказала Оля.

Оли Поляковой 43 года / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Она добавила, что не понимала, почему с ней так происходит, но потом отыскала причину.

"Я понимаю, что когда мне исполнилось 30 лет, я ничего не достигла. Я была никто, хотя уже лет 15 работала как проклятая лошадь. Никому это не было нужно. Мои песни слушали только мои родственники, клипы, которые я снимала, смотрел муж, на которые он давал деньги. В 30 лет, у меня был день рождения огромный, на который наконец-то пришли СМИ. И они меня спрашивали: "Сколько вам лет?", и мне тогда показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки это как-то стыдно и потому я сказала, что мне 25. И с тех пор мне было 25 и все СМИ писали мне возраст на пять лет меньше", — объяснила Полякова.

Оля Полякова скрывала возраст, потому что стеснялась / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница призналась, что когда в позапрошлом году в "Википедии" появилась настоящая дата ее рождения, которую никак нельзя было убрать, для артистки это была настоящая трагедия: "Я выла, словно кто-то умер. Мне казалось, что это так позорно. Здесь еще навалилось, что я столько времени лгала. Мне было стыдно, что я это скрывала", – поделилась Полякова.

По словам певицы, только когда началась война, она перестала скрывать свой возраст:

"Наверное, только тогда, когда произошла война, мы потеряли вообще наши жизни, мы потеряли наши карьеры и, по сравнению с этим, какие-то цифры в паспорте, – такая херня. И, я наконец-то говорю спокойно о том, что мне в январе исполнилось 43 года", — сказала Оля.

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