Оля Полякова сменила имидж и вернулась к своей прическе 15-летней давности

За это время артистка практически не изменилась.

Украинская певица, тренер шоу "Голос країни-12" Оля Полякова отважилась на изменения в своем стиле.

Так, в сторис своей страницы в Instagram исполнительница показалась из салона красоты и сообщила, что решила обрезать челку. Как рассказала Полякова, эта прическа для нее не нова. Оказывается, 15 лет назад с такой стрижкой артистка снялась в клипе группы "Чай вдвоем" на песню "Обними меня".

"Ну все, у меня опять челка. Вспоминая 2006 год и мое пение с группой "Чай вдвоем", песня "Обними меня на прощание". Вот там у меня была эта прическа. Это было 15 лет назад. Вот посмотрите, как я изменилась, или не изменилась. Почти 16 лет назад, а я все краше и краше", — сказала Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, поклонники знаменитой блондинки подтвердили ее слова, что с годами она становится еще красивее, а также отметили, что знаменитость почти не изменилась с тех пор.

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