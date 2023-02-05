Оля Полякова со слезами на глазах рассказала об исчезновении любимой собаки: "Мы уже простились с ней"

Чудом любимица певицы нашлась после нескольких дней поисков.
Певица Оля Полякова ошеломила историей об исчезновении своей любимой собаки, шпица Мими.
На днях исполнительница вернулась домой, но своей любимицы там не встретила. Как рассказала Оля подписчикам в сторис в Instagram, оказалось, что на тот момент Мими искали уже больше суток. Во время рассказа звезда не могла сдержать слез.
"Вчера я приехала домой и меня впервые в жизни не встретила моя собачка Мими. Я ее звала, а мой муж говорит, что она исчезла два дня назад, что они искали ее целые сутки и что ее больше нет. Мы подумали, что ее с ели, потому что у нас здесь лес, есть лисы. Мы уже попрощались с ней, я два дня рыдала. Детям ничего не рассказывала, потому что не знала, как это все пережить", — поделилась Полякова.
Уже почти потеряв надежду на возвращение собаки, Полякова решила еще раз просто позвать Мими и произошло настоящее чудо.
"Сегодня я выхожу из бани и чего-то просто решила ее позвать. Иду и кричу "Мими", если честно, даже не знаю, на что я надеялась. Просто думала, что может не услышали, может она где-то упала в какую-то яму. Я иду, кричу и мне на встречу выходит моя Мими.Грязная, холодная, вся в снегу, дрожит. Я ее помыла и вот она, жива! Не знаю, насколько здорова, но жива!Чудо? Чудо! Ветеринар сказал, что три дня в мороз в лесу и то, что она выжила, это просто невероятно! Чудо в жизни возможно", — со слезами на глазах рассказала Оля.
Теперь певице придется отвезти собачку в ветеринарную клинику, чтобы убедиться в том, что с ее здоровьем все хорошо.
Читайте также: