Оля Полякова со слезами на глазах рассказала об исчезновении любимой собаки: "Мы уже простились с ней"

Певица Оля Полякова ошеломила историей об исчезновении своей любимой собаки, шпица Мими.

На днях исполнительница вернулась домой, но своей любимицы там не встретила. Как рассказала Оля подписчикам в сторис в Instagram, оказалось, что на тот момент Мими искали уже больше суток. Во время рассказа звезда не могла сдержать слез.

"Вчера я приехала домой и меня впервые в жизни не встретила моя собачка Мими. Я ее звала, а мой муж говорит, что она исчезла два дня назад, что они искали ее целые сутки и что ее больше нет. Мы подумали, что ее с ели, потому что у нас здесь лес, есть лисы. Мы уже попрощались с ней, я два дня рыдала. Детям ничего не рассказывала, потому что не знала, как это все пережить", — поделилась Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Уже почти потеряв надежду на возвращение собаки, Полякова решила еще раз просто позвать Мими и произошло настоящее чудо.

"Сегодня я выхожу из бани и чего-то просто решила ее позвать. Иду и кричу "Мими", если честно, даже не знаю, на что я надеялась. Просто думала, что может не услышали, может она где-то упала в какую-то яму. Я иду, кричу и мне на встречу выходит моя Мими.Грязная, холодная, вся в снегу, дрожит. Я ее помыла и вот она, жива! Не знаю, насколько здорова, но жива!Чудо? Чудо! Ветеринар сказал, что три дня в мороз в лесу и то, что она выжила, это просто невероятно! Чудо в жизни возможно", — со слезами на глазах рассказала Оля.

Шпиц Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Теперь певице придется отвезти собачку в ветеринарную клинику, чтобы убедиться в том, что с ее здоровьем все хорошо.

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