Оля Полякова со слезами вспомнила, когда ожила после начала войны: "Я словно из гроба, бл*дь, встала"

Украинская певица Ольга Полякова откровенно поделилась, как возвращала себя к жизни после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

В новом выпуске программы "Взрослые девочки", которую Полякова ведет с Машей Ефросининой, исполнительница призналась, что у нее была "черная депрессуха".

Спасая своих двух дочерей от российских захватчиков, Полякова с ними уехала в Европу. Тогда, признается артистка, ей было страшно от того, что ее жизнь закончилась.

"Когда уехала, было абсолютное ощущение что все, жизнь закончилась, что я никому не нужна. Что больше у меня нет профессии, что я больше никогда не услышу аплодисментов. На меня навалилась такая черная депрессуха. Я просто лежала. Мы были в Мюнхене в тот момент, у нас была комнатка, где мы были втроем. Я отправляла детей погулять где-то. У меня не было сил ничего делать. Абсолютная пустота. Непонимание ни кто ты, ни что ты, ни зачем ты. Что твоя жизнь закончилась", — прокомментировала знаменитость.

По словам Поляковой, когда ей поступило предложение выступить на благотворительном матче, она ни минуты не размышляла, соглашаться ли:

"Когда мне поступило предложение поехать на благотворительный матч, это же совершенно бесплатно. Мне позвонили по телефону и сказали через два часа нужно вылететь в Афины и спеть гимн. Они спросили, буду ли я петь? Я сказала: "Да!!!". Приезжаю туда, мои друзья знакомят меня с одной замечательной женщиной, она меня берет под свое крыло, засовывает меня в салон красоты. Меня там красят, мне делают маникюр, маску для лица, макияж. Я одеваю итальянскую рубашку подруги, которая выглядит как вышиванка. Она мне дала еще какую-то синюю юбку. И вот я пою этот гимн Украины. И вот за эту минуту, которую я пела этот гимн Украины, понимаю, что сейчас на меня смотрит вся Европа. Мы сейчас собираем деньги для помощи Украине. И я пою, и этим могу помочь. У меня было ощущение, будто я вдохнула воздух. Словно я из гроба, бл*дь, встала. Словно я встала из гроба. В тот момент я совершенно ожила. И в тот момент я поняла, что ничего не закончилось", – не сдерживая слез сказала звезда.

Она объяснила, что поняла, что да, это тяжелое испытание, но если оно выпало на долю нашей страны, то мы можем с этим справиться:

"Это тяжелое испытание и это какой-то новый виток, который очень несправедливый, которого мы не заслуживаем. Но который почему-то выпал на нашу судьбу. Если он выпал на нашу судьбу, значит мы совершенно точно можем с этим справиться", — сказала Полякова.

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