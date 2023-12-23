Оля Полякова со старшей дочерью впервые выпустили общую песню и снялись в рождественском клипе

Украинская певица Оля Полякова удивила поклонников музыкальной новинкой.

Так, артистка представила композицию "Різдвяна" к зимним праздникам. Отметим, что ее Полякова записала в трио – вместе со своей старшей дочерью Машей Поляковой и автором ее хита "Королева ночі" Ольгой Бажаной.

Отметим, что 18-летняя Маша Полякова также строит певческую карьеру. Девушка является студенткой композиторского отделения Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского и имеет собственную группу "Швы".

Вместе с премьерой трека Полякова представила и атмосферный клип. В видеоработе артистки примеряли нежные образы и каждая поделилась своими рождественскими желаниями. Так, Оля Полякова просит Бога, чтобы люди не расставались, а счастье нашло дорогу в дом каждого. Ее дочь Маша загадывает, чтобы в мире победило добро и люди плакали только от счастья, а Ольга Бажана мечтает, чтобы наконец-то наступил мир.

Поклонники Поляковой признались, что остались в восторге от такой видеооткрытки:

Оля, я плачу. Это невероятно

Аж до мурашек, в самое сердце. Спасибо!

Девушки, вы невероятные! Спасибо

Напомним, что на днях дочери Оли Поляковой впервые пришли вместе на мероприятие в Киеве. Девушки посетили премьеру сказочного фантастического шоу "Короли Магии спасают Новый год" от братьев Томашевских из Magic Five.

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