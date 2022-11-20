Оля Полякова собрала более двух миллионов гривен на протезирование украинских военных

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова в начале октября присоединилась к команде благотворительной платформы dobro.ua и Национальному реабилитационному центру Unbroken на базе Первого медобъединения Львова, став амбассадором проекта "Протези для Незламних".

Тогда же артистка инициировала собственный сбор средств на лечение, реабилитацию и протезирование украинских военных. В рамках этой инициативы певица запустила свой онлайн-марафон "Разом нас мільйони" с участием звезд, целью которого стала сумма сбора одного миллиона гривен.

За три недели Поляковой удалось не только собрать необходимые средства, но и увеличить вдвое результат благодаря поддержке украинского военного, морпеха и защитника "Азовстали" Михаила Дианова, перечислившего сумму в 1 миллион 700 тыс. гривен, отправленных ему украинцами на лечение.

Оля Полякова и Михаил Дианов

"Я очень горжусь каждым, кто присоединился к благотворительной инициативе "Разом нас мільйони. Протезування для Незламних" и внес свой вклад в лечение наших военных. За три недели вместе с благотворителями платформы dobro.ua мы собрали более двух миллионов гривен — значительную сумму, которая ускорит протезирование украинских защитников, потерявших конечности во время исполнения служебного долга. Я невероятно благодарна Михаилу Дианову, легендарному защитнику Мариуполя, за то, что он сделал и продолжает делать для Украины. Его сумма пожертвования составила рекордные 1 миллион 700 тысяч гривен. Это просто фантастически!" – прокомментировала Оля Полякова.

Оля Полякова и Михаил Дианов

"Более 8 месяцев как я живу, пользуясь одной рукой. Ко многим ограничениям я привык. Некоторое время я думал, что так уж будет всегда и эта мысль очень тяжелая. Потому что всегда так не должно быть. Ни у меня, ни у других ребят. Я искал варианты, как переадресовать часть вашей помощи именно тем, кто, как и я, нуждается в возвращении возможности обнимать родных обеими руками, а также ходить, возможно и держать оружие, это очень важное для меня направление, и я нашел тех, кто уже помог многим ветеранам. Спасибо Оле за очень своевременную инициативу и то, что именно благодаря ей я узнал о проекте. Один миллион 700 тысяч гривен из ваших донатов передаю на "Протези для Незламних" Национального реабилитационного центра НЕЗЛАМНІ. Деньги пойдут на закупку качественных бионических протезов. Это все ваша помощь, за которую я еще раз благодарю", — в свою очередь отметил Михаил Дианов.

Оля Полякова и Михаил Дианов

Напомним, что благотворительный онлайн-марафон "Разом нас мільйони" состоялся 3 ноября на странице Оли Поляковой в Instagram. Три часа подряд певица вместе со своими звездными коллегами, военными, спортсменами и журналистами общались в прямом эфире, чтобы собрать необходимую сумму на закупку бионических протезов для пострадавших украинцев, которым оказывают помощь в Национальном реабилитационном центре "Незламні". К благотворительной инициативе присоединились Маша Ефросинина, Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, Юрий Горбунов, Анри Джохадзе, Таня Пилипчук, Алексей Суханов, Даша Астафьева, Жан Беленюк и Михаил Юрчук.

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