Оля Полякова сообщила, что "застряла" на Мальдивах и показала заплаканную дочь

Маша расстроилась этой новостью.

Певица Оля Полякова, которая вместе с мужем и дочками отдыхает на Мальдивах, сегодня должна была возвращаться в Киев.

Впрочем, семье не удалось вылететь с острова, и они "застряли" там на одну ночь. Об этом артистка сообщила в своих Instagram-stories.

"Мы без приключений не можем. Тут такое произошло, мы не успеваем на наш самолет в Мале, потому что сломался гидроплан. У нас был последний рейс и мы пропускаем наш самолет сегодня вечером", – рассказала артистка.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Пока звезда радуется, что получила, вероятно, бесплатную ночь на райском курорте, ее дочь Маша очень расстроилась. Так, у девушки запланирован первый сольный концерт ее группы "ШВЫ", на которую она боится не успеть. Поэтому 16-летняя дочь артистки горько плакала.

Маша Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"Маша рыдает, потому что у нее концерт, но на концерт она успеет, потому что он 17-го, а в этот день мы будем в 9:00 дома. Успокойся, все будет хорошо!" – обратилась к Марии Полякова.

Также Оля обратилась к фанатам с убеждением о том, что "вселенная работает и исполняет желания". Так, сегодня певица пришла к океану и бросила 2 евро со словами, что хочет вернуться на Мальдивы. И вот, из-за поломанного самолета звезда вернулась в гостиницу через 4 часа.

"Поэтому, вселенная работает! Может, чуть-чуть не так, как мы себе это представляем, но абсолютно точно работает", — добавила она.

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