Оля Полякова спела о своей преступной любви: продюсер рассекретил новый этап в творчестве певицы

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова запремьерила новую песню о любви "Вкрала".

Песня стала второй работой Поляковой в сотрудничестве с командой авторов во главе с Евгением Трипловым — после трека "Жінки з цікавим минулим". Обе композиции войдут в будущий альбом певицы "Жінка з цікавим майбутнім", над которым она активно работает. В фирменном стиле Поляковой трек звучит смело, эмоционально и с иронией — как саундтрек к жизни женщины, которая берет от нее все, не спрашивая разрешения.

Премьера стала началом нового этапа творчества артистки, который обещает быть еще смелее и откровеннее, о чем заявляет сам продюсер Поляковой. По словам Михаила Ясинского, успех шоу "Дорослі дівчата" и всеукраинского тура стал сигналом для кардинальных изменений.

"Пришло время изменить не только форму, но и содержание. Оля изменилась, меняется мир — и меняются песни. Но она остается человеком-праздником, но сегодня в ней звучит другой, более женственный, но такой же харизматичный аккорд. Это действительно интересный этап — и нам нравится, как все вокруг обновляется, а мы — вместе со всеми", — говорится в заявлении Ясинского.

Между тем певица описывает песню "Вкрала" как историю о любви, которая не подчиняется никаким правилам: "Это не только о любви, это о силе намерения, о том, когда ты чувствуешь: "Это мое, я этого хочу!" — и не хочешь себе отказывать. Иногда правила надо нарушать".