Оля Полякова стала брюнеткой и удивила исполнением традиционного грузинского танца

Певица продолжает участие в танцевальном проекте в Грузии.

Украинская артистка Оля Полякова превратилась в пылкую брюнетку на паркете грузинского шоу "Танцы со звездами".

Певица вместе со своим партнером, украинским танцором Максом Ежовым , превратились в настоящую грузинскую пару и исполнили народный танец "Картули".

В прямом эфире на своих стразах Полякова рассказала, что над подготовкой номера они с партнером работали вместе с известным национальным балетом Грузии Сухишвили.

Певица призналась, что пыталась лучше справиться с выступлением, чтобы таким образом выразить благодарность грузинскому народу за поддержку Украины.

Старания Поляковой и Ежова не могли не заметить судьи проекта. За свое исполнение традиционного танца Оля и Макс получили высокую оценку — 24 балла. Пара получила множество комплиментов от жюри, а также от Нино Сухишвили, являющейся внучкой основателя ансамбля.

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