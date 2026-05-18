Оля Полякова стала The Nogi и рассекретила, о чем теперь будет петь: "Вам может не понравиться"

Украинская певица Оля Полякова неожиданно стала The Nogi и рассекретила, о чем теперь будет петь.

Исполнительница в своем Instagram рассказала, что создает новый музыкальный проект. Он получил название The Nogi. Певица говорит, что ее музыка теперь частично изменится. Исполнительница будет петь в жанре, который она называет "стервопоп".

Певица отмечает, что была откровенной со своим слушателем и не сдерживала себя. Однако у артистки тоже есть та сторона, которую она держала подальше от публики. Итак, наконец Оля Полякова решила показать всю себя. Певица говорит, что ее творчество будет о том, о чем обычно молчат, а если и открываются, то только за закрытыми дверями в кругу близких.

"Я создала место, где эта часть меня наконец-то говорит вслух. Вам может не понравиться. Но она такая же настоящая как и любая другая моя сторона. Кто-то называет это тенью. Я говорю - это просто другая краска. И время требует от нас быть открытыми с собой до конца. Если вам это созвучно - тогда я хочу показать вам свои The Nogi", - говорит артистка.

Что же касается обычных песен Оли Поляковой, то пока она берет паузу. Артистка честно признается, что не знает, как дальше развивать это направление, поэтому, отправляется в Англию на поиски себя.

Отметим, 17 мая состоялась презентация проекта Оли Поляковой - The Nogi. На YouTube-канале "Наодинці з Гламуром" вскоре состоится премьера эксклюзивного выпуска, посвященного событию, поэтому следите и не пропускайте самые интересные новости.

Напомним, недавно Оля Полякова и Маша Ефросинина объявили о закрытии совместного проекта "Дорослі дівчата". Знаменитости уже прокомментировали свое решение и объяснили, с чем оно связано.

