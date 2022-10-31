Оля Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии: кто будет партнером певицы

Украинская певица Оля Полякова стала участницей грузинского проекта "Танцы со звездами".

Радостной новостью исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram и призналась, что уже три недели пытается отточить танцевальные навыки на паркете.

"Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами прекрасной новостью. Уже третью неделю подряд, я готовлюсь в зале до потери сознания, чтобы снова выйти на паркет, как интернациональный участник грузинских "Танцев со звездами". Невероятные ощущения", — рассказала Оля.

Оля Полякова и Макс Ежов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Партнером Оли на проекте стал украинский хореограф и участник балета певицы Макс Ежов. В украинской версии шоу он выходил на паркет в паре с Лесей Никитюк. Хотя до этого ходили слухи, что зажигать шоу с певицей будет Иракли Макацария

Свое первое выступление, которое состоится 31 октября, Полякова решила посвятить благотворительному проекту "Несокрушимые", чтобы как можно больше людей в другой стране смогли увидеть волонтерскую работу украинцев.

"Также хочу поблагодарить грузинский народ за гостеприимство и организаторов шоу за возможность быть услышанным! Увидимся на паркете", — написала певица.

Напомним, об участии Оли Поляковой в грузинском шоу "Танцы со звездами" стало известно за несколько дней до первого эфира. Об этом журналистам сайта ТСН.ua сообщили собственные источники.

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