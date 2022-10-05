Оля Полякова трогательно поздравила дочь с 11-летием и показала, как она подросла

В семье тренера "Голосу країни-12" Оле Поляковой праздник. Младшая дочь исполнительницы празднует день рождения.

Сегодня, 5 октября, Алисе исполняется 11 лет. По случаю праздника Полякова трогательно поздравила дочь. Оля пожелала девочке, чтобы у нее сбылись все желания, особенно самое главное – чтобы закончилась война.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя Алиса! Сегодня день рождения этой замечательной и чудаковатой девочки. Я так хочу, чтобы у нее все было хорошо, чтобы была здорова и счастлива, а еще чтобы ее главное желание сбылось, и это не подарки, игрушки, и даже не домашние животные... Это вернуться в мирную Украину, домой! Сегодня наши дети хотят одного — быть дома с родителями и мирного неба! Пусть так и будет!" – отметила Полякова.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница также в своем Instagram поделилась снимками, на которых видно, что Алиса уже заметно подросла. Да, Оля показала и новые фото, и архивные.

Младшая дочь Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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