Оля Полякова трогательно высказалась о своем новом зяте-иностранце и обратилась к дочери

Оля Полякова, Маша Полякова с мужем

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Украинская певица Оля Полякова обратилась к своей старшей дочери Маше и зятю после их свадьбы в США.

Под помтом дочери в Instagram артистка оставила искреннее обращение к молодоженам, которое растрогало ее поклонников. Звездная мама призналась, что очень гордится выбором дочери. Полякова сравнила мужчину-иностранца со своим собственным мужем, отцом девушки Вадимом Буряковским, и предположила, что Маша вышла замуж за парня, похожего именно на ее отца.

В то же время исполнительница искренне пожелала дочери счастья в новом этапе жизни. Она обратила внимание на важность того, чтобы партнер всегда поддерживал, ценил и был надежной опорой.

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"Маруся! Не зря папа тебя вылюбил и выпестовал! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя и балует поддерживает и боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", — написала Оля.

Оля Полякова о замужестве дочери / © facebook.com/polyakovamusic

По мнению Оли, именно любовь, которую ребенок получает в детстве, формирует его способность строить гармоничные отношения во взрослой жизни. И добавила, что именно поэтому верит в счастливое будущее новосозданных супругов и пожелала им сохранить эти чувства на всю жизнь.

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это — самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите — ежедневно, ежеминутно", — растрогала певица.

Напомним, о замужестве Маша Полякова сообщила 17 июля. Она официально заключила брак в США. Именно там дочь известной артистки живет последние годы, учится и встретила свою любовь. Избранником Маши стал иностранец по имени Эден Пассарелли. О том, когда именно между парой завязались романтические отношения, пока неизвестно — возлюбленные не афишировали подробностей своей личной жизни. Тем временем 20-летняя дочь певицы уже ответила на слухи, беременна ли она от иностранца.

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