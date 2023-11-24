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Оля Полякова удивила, чем ее муж зарабатывает деньги во время войны

Оля Полякова удивила, чем ее муж зарабатывает деньги во время войны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Время на прочтение
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Оля Полякова удивила, чем ее муж зарабатывает деньги во время войны

Оля Полякова с мужем

Избранник артистки занялся новым бизнесом.

Украинская певица Оля Полякова, вспомнившая свою драку с российским оператором в Москве, рассказала о финансовых делах ее мужа, бизнесмена Вадима Буряковского.

Ранее Полякова не раз говорила, что во время полномасштабного вторжения ее избранник потерял свой доход и фактически некоторое время артистка удерживала семью. Также они жили на деньги, которые у Буряковского остались от предыдущего бизнеса.

Впрочем, как призналась Полякова в интервью проекту "Слава+", ее муж придумал новый бизнес во время войны:

"У него есть завод, который он приобрел очень давно. Давно этот завод просто стоял и только тянул. Но вот в последнее время... У Вадика есть партнер теперь по бизнесу, они вместе делают бытовую технику для городов. Это снегоуборочные машины, мусоровозы", – рассказала Полякова.

Оля Полякова с мужем / ©
Оля Полякова с мужем

Также артистка отметила, что она не планирует заняться бизнесом и честно призналась, что у нее просто нет бизнесовой жилки. Также исполнительница не планирует вкладывать деньги, чтобы они приносили пассивный доход:

"Я точно знаю, что мне нужно приберечь деньги для обучения моих детей, потому что у меня их двое. Их нужно выучить. Если их учить за границей, это очень дорого. Мы уже это проходили один год и у нас это еще впереди. Я человек старой формации. У меня есть ремесло. Это не бизнес то, чем я занимаюсь", – объяснила Полякова.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Напомним, ранее певица Оля Полякова призналась, что поправилась на восемь килограммов и показала свои лишние кило, снявшись в купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
1020
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