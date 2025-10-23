ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Оля Полякова удивила, какую профессию выбрала ее 14-летняя дочь и в каком вузе она будет учиться

После окончания школы Алиса планирует получать образование за границей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Оля Полякова с младшей дочерью

Оля Полякова с младшей дочерью / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова, которая ранее прокомментировала слухи о новой влюбленности, рассекретила будущую профессию младшей дочери.

Алисе уже 14 лет. Уже совсем скоро младшая дочь исполнительницы закончит школу и отправится получать высшее образование. Как признается певица на проекте "Наодинці з Гламуром", Алиса уже определилась с профессией. Девушка очень сильно увлекается верховой ездой. Именно с этой сферой деятельности дочь исполнительницы хочет связать свою жизнь.

"Мой ребенок профессионально занимается верховой ездой, она занимается выездкой. Она профессионалка, тренируется каждый день по четыре-шесть часов. Она просто болеет этими лошадьми", - говорит Оля Полякова Анне Севастьяновой.

Младшая дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Младшая дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Алиса уже даже выбрала вуз, в котором будет учиться. Высшее образование девушка будет получать за границей. Учебное заведение расположено в Англии. Правда, дочь Поляковой не очень любит эту страну, но исполнительница надеется, что это пройдет.

"Она уже выбрала вуз, в котором будет учиться. Мы даже туда поехали, через два года она поедет туда учиться. Это Англия, потому что верховая езда лучшая в Англии. Хотя она эту Англию ненавидит. Ну, может, пройдет", - делится артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА идет в суд и куда исчез ее муж? ЕФРОСИНИНУ эвакуировали, где сейчас ее дети

Напомним, недавно Оля Полякова заявила, что не будет оплачивать свадьбу старшей дочери. Артистка объяснила, почему так решила.

Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie