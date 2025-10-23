Оля Полякова удивила, какую профессию выбрала ее 14-летняя дочь и в каком вузе она будет учиться

Оля Полякова с младшей дочерью / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова, которая ранее прокомментировала слухи о новой влюбленности, рассекретила будущую профессию младшей дочери.

Алисе уже 14 лет. Уже совсем скоро младшая дочь исполнительницы закончит школу и отправится получать высшее образование. Как признается певица на проекте "Наодинці з Гламуром", Алиса уже определилась с профессией. Девушка очень сильно увлекается верховой ездой. Именно с этой сферой деятельности дочь исполнительницы хочет связать свою жизнь.

"Мой ребенок профессионально занимается верховой ездой, она занимается выездкой. Она профессионалка, тренируется каждый день по четыре-шесть часов. Она просто болеет этими лошадьми", - говорит Оля Полякова Анне Севастьяновой.

Реклама

Младшая дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Кстати, Алиса уже даже выбрала вуз, в котором будет учиться. Высшее образование девушка будет получать за границей. Учебное заведение расположено в Англии. Правда, дочь Поляковой не очень любит эту страну, но исполнительница надеется, что это пройдет.

"Она уже выбрала вуз, в котором будет учиться. Мы даже туда поехали, через два года она поедет туда учиться. Это Англия, потому что верховая езда лучшая в Англии. Хотя она эту Англию ненавидит. Ну, может, пройдет", - делится артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА идет в суд и куда исчез ее муж? ЕФРОСИНИНУ эвакуировали, где сейчас ее дети

Напомним, недавно Оля Полякова заявила, что не будет оплачивать свадьбу старшей дочери. Артистка объяснила, почему так решила.