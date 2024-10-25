Оля Полякова удивила, почему ее дочь не допустили к обучению в США: "Отчислили из университета"

Украинская певица Оля Полякова поделилась, почему ее старшая дочь Маша была вынуждена возвращаться из США в Украину.

Так, 19-летняя девушка была зачислена в престижный музыкальный вуз в США. Однако, по словам исполнительницы, ее дочь с огромным трудом въехала в страну из-за аннулированной студенческой визы. Оля признается, что очень переживала за Машу, которая в итоге вернулась в Украину.

"Моя Маша вступила в Беркли еще полтора года назад и собиралась ехать, но из-за операции она осталась. И год прошел и Маруся должна была ехать в Америку. Но она решила, что у нее здесь куча каких-то дел. Когда она приехала в Бостон, звонит мне в четыре часа и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спрашиваю почему. "Я не знаю, меня держат здесь, не дают говорить". Позже она мне звонит и говорит: "Мама меня пустили в страну по той туристической визе, которую я потеряла, а студенческую мне аннулировали", — рассказала артистка в шоу "20:23".

Оля Полякова с дочерью / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, Полякова признается, что Маша не рассчитала свои планы и приехала в университет, когда курс уже начался. Поэтому при длительном отсутствии на занятиях подростка отчислили. После долгих попыток уладить ситуацию, Маше все же удалось восстановить необходимые документы. Поэтому через несколько месяцев она приступит к обучению в желаемом вузе.

"В университете ее спросили, где она была. Маша говорит: "Дома". Ей в ответ: "Вы вовремя не приехали и вашу визу аннулировали, а вас отчислили из университета". Я потом спрашиваю: "Маша, а как так получилось? "Она отвечает: "Мам, я не знаю, я написала им письмо, что я буду позже. Я предупредила". А там такая тема, что департаменты не связаны. Если тебе университет согласовывает студенческую визу, а ты не приезжаешь в какое-то число, то она автоматически аннулируется. Она приехала в правовое государство, развернулась и приехала домой. Но все нормально. Через два месяца она поедет на следующий курс назад. Все сделали, восстановили", – объяснила Оля.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут показала, как ее 8-летний сын Валерий учится в школе в Лондоне и какие успехи.

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