Оля Полякова удивила выходом ее документального фильма и раскрыла дату премьеры

Украинская певица Оля Полякова рассекретила выход ее документального фильма.

Лента получит название "Все буде добре, Оля". Картина станет итогом одноименной концертной программы, родившейся во время полномасштабной войны. Выход документального фильма запланирован на 26 октября. К слову, именно в этот день исполнительница устраивала масштабный концерт. Однако в этом году артистка решила изменить традицию и вместо шоу на сцене она покажет фильм о трансформации собственной и страны, в целом.

"Это не будет фильм "обо мне". Это не история детства и не еще одна легенда. Это фильм о программе "Все буде добре", которая родилась вместе с войной, которую мы прожили почти три года и которая этой осенью в последний раз была представлена зрителю", - говорит Оля Полякова.

Оля Полякова

Идея воплотить шоу в формате документального фильма принадлежит журналисту и телеведущему Алексею Суханову. Он собрал истории, закулисные моменты, голоса музыкантов и зрителей, чтобы показать путь артистки в это историческое время.

"Это история об изменениях, о пути артиста, о тех песнях и эмоциях, которые объединяли нас. Я благодарна авторам, музыкантам и всем, кто создал эту программу вместе со мной", - подытожила артистка.

Напомним, недавно Оля Полякова выпустила клип на песню "Вкрала". Певица удивила видео, где предстала в костюме воровки и обнажалась в кабриолете.