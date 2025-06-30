Оля Полякова уснула прямо на сцене и уронила микрофон: Маша Ефросинина подколола певицу

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Реклама

Украинская певица Оля Полякова заснула прямо на сцене и уронила на пол микрофон.

Произошло это в городе Ивано-Франковск. В частности, там Оля Полякова выступала вместе с ведущей Машей Ефросининой с их проектом "Дорослі дівчата". Пока коллега певицы делилась со зрителями своей историей, она же, очевидно, решила немного передохнуть. Оля Полякова склонилась на стульчике и начала засыпать, что аж уронила микрофон. Звук от падения сразу же заставил артистку проснуться.

Маша Ефросинина подколола свою коллегу. Ведущая сразу сказала Поляковой: "А ты уснула, что ли? На секундочку, тебя что, провалило куда-то?".

Реклама

Исполнительница, как и другие присутствующие в зале, не смогла сдержать смеха. Знаменитость отшутилась, что всегда засыпает на этом моменте. Также артистка намекнула на усталость, ведь это уже был 12-й концерт в рамках тура "Дорослі дівчата".

Напомним, недавно с певицей Верой Брежневой произошел конфуз на концерте. Артистка едва не полетела со сцены и серьезно оконфузилась.